FIR

Fireverse est une plateforme révolutionnaire de création musicale, dédiée à la transformation de l'industrie grâce à l'intelligence artificielle de pointe et aux solutions décentralisées basées sur la blockchain. Fireverse redéfinit le paysage musical en permettant aux musiciens, qu'ils soient professionnels ou amateurs, de créer, partager et monétiser leurs compositions uniques.

Nom de la cryptomonnaieFIR

ClassementNo.1136

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.95%

Offre en circulation136,710,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1367%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.13227499641836485,2025-08-19

Prix le plus bas0.055767222820415845,2025-08-06

Blockchain publiqueBSC

IntroductionFireverse est une plateforme révolutionnaire de création musicale, dédiée à la transformation de l'industrie grâce à l'intelligence artificielle de pointe et aux solutions décentralisées basées sur la blockchain. Fireverse redéfinit le paysage musical en permettant aux musiciens, qu'ils soient professionnels ou amateurs, de créer, partager et monétiser leurs compositions uniques.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.