EURR

StablR Euro (EURR) est un stablecoin adossé à l'euro, indexé sur la valeur de l'euro et échangeable contre l'euro à un taux de 1:1. Ce stablecoin est garanti par des monnaies fiduciaires et des obligations d'État à court terme. L'objectif principal de StablR Euro (EURR) est d'offrir une alternative numérique aux formes traditionnelles de monnaie, plus efficace, plus sûre et plus accessible. Il peut être utilisé comme moyen d'échange, réserve de valeur et unité de compte. Parmi les principaux cas d'utilisation de StablR Euro (EURR), on peut citer la possibilité d'effectuer des paiements plus rapides et moins coûteux, la facilitation du commerce et des investissements internationaux et la mise en place de systèmes financiers plus souples et plus résistants.

Nom de la cryptomonnaieEURR

ClassementNo.1063

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)50.94%

Offre en circulation11,483,641.95

Offre maximale0

Offre totale11,483,641.95

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.4634306829935808,2025-02-16

Prix le plus bas1.0191650915551662,2025-01-13

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

