DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Nom de la cryptomonnaieDYNA

ClassementNo.1385

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.38%

Offre en circulation94,460,567.51596422

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.1889%

Date d'émission2024-09-28 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.5 USDT

Sommet historique3.6457212324107515,2024-09-29

Prix le plus bas0.0400045803791659,2025-07-12

Blockchain publiqueBSC

