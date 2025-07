CHR

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

Nom de la cryptomonnaieCHR

ClassementNo.420

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1,09%

Offre en circulation844 931 914,378197

Offre maximale978 064 789

Offre totale844 931 914,378197

Taux de circulation0.8638%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.4996914759745297,2021-11-20

Prix le plus bas0.00852539841207,2020-03-13

Blockchain publiqueCHROMIA

