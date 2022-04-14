BTSLR

Bitsolara est une plateforme Web3 basée sur Telegram, fonctionnant sur la blockchain TON et reposant sur une infrastructure de tokens sur Solana. Conçue pour intégrer la finance décentralisée (DeFi) et le GameFi directement dans l'environnement Telegram, Bitsolara combine interactions sociales et expérience Web3 fluide. La plateforme propose des mini-apps, des quêtes, et des mécanismes de staking pour renforcer l'engagement des utilisateurs et l'utilité du token. Avec une approche axée sur l'onboarding simplifié et des opportunités de gains gamifiées, Bitsolara réinvente l'interaction des communautés avec la DeFi dans un cadre de messagerie familier.

Nom de la cryptomonnaieBTSLR

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

