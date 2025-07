BGSC

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

Nom de la cryptomonnaieBGSC

ClassementNo.469

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,05

Offre en circulation11.563.499.503

Offre maximale100.000.000.000

Offre totale29.441.428.003

Taux de circulation0.1156%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique137.18120176153352,2024-12-09

Prix le plus bas0.000879298085739812,2024-12-09

Blockchain publiqueBSC

IntroductionBugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.