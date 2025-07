ATH

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

Nom de la cryptomonnaieATH

ClassementNo.155

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.15%

Offre en circulation10,639,017,677

Offre maximale42,930,966,511.91401

Offre totale42,000,000,000

Taux de circulation0.2478%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6429335801913781,2024-06-12

Prix le plus bas0.024430599906132534,2025-04-07

Blockchain publiqueETH

IntroductionAethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.