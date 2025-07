ARPA

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

Nom de la cryptomonnaieARPA

ClassementNo.673

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.96%

Offre en circulation1,519,586,598.3877385

Offre maximale0

Offre totale1,999,999,999.9877386

Taux de circulation%

Date d'émission2019-04-26 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.02 USDT

Sommet historique0.2751607677412158,2021-11-03

Prix le plus bas0.00348694370424,2020-03-13

Blockchain publiqueETH

