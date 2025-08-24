AKE

AKEDO est un moteur de création de jeux et de contenus avec une approche de coding immersive, ainsi qu’une plateforme de lancement qui exploite des agents d'IA pour rendre le développement 100 fois plus efficace que les solutions classiques basées sur les LLM. La plateforme permet au protocole comme aux créateurs de jeux de générer plusieurs sources de revenus. Tout le monde peut créer des collections de jeux et lancer les tokens de ces collections en un seul clic.

Nom de la cryptomonnaieAKE

ClassementNo.575

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation22,796,250,000

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation0.2279%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.003244164590350006,2025-09-27

Prix le plus bas0.000357263506855573,2025-08-24

Blockchain publiqueBSC

