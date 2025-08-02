AIO

OlaXBT est une plateforme d'intelligence de marché Web3 propulsée par l'IA, construite sur la BNB Smart Chain. Le projet s'appuie sur l'apprentissage par renforcement (RL) et un marché MCP (Model Context Protocol), permettant aux utilisateurs de créer leurs propres systèmes agents en combinant modules de trading, outils MCP et agents pour générer des signaux et analyses de trading. Le token natif, AIO, est utilisé pour les frais de transaction, le staking dans des coffres et la gouvernance. La plateforme intègre une interface chatbot sans code et un constructeur d'agents similaire à Langflow, permettant aux utilisateurs de créer et personnaliser des agents IA pour le trading et la gestion d'actifs. Le marché MCP facilite la monétisation et l'échange d'agents.

Nom de la cryptomonnaieAIO

ClassementNo.662

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.23%

Offre en circulation230,250,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2302%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.20548860379382622,2025-09-18

Prix le plus bas0.04215223361578995,2025-08-02

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.