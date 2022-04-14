AION

Altar of Creativity est une initiative portée par le Web3, centrée sur la canalisation des idées humaines vers un écosystème d'IA appelé « The Architect ». Les utilisateurs soumettent des idées créatives — allant de rêves à des concepts audacieux — qui sont ensuite traitées par une IA : elle évalue leur originalité, vectorise les données, en vérifie l'exactitude et les enregistre on-chain.

Nom de la cryptomonnaieAION

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSOL

IntroductionAltar of Creativity est une initiative portée par le Web3, centrée sur la canalisation des idées humaines vers un écosystème d'IA appelé « The Architect ». Les utilisateurs soumettent des idées créatives — allant de rêves à des concepts audacieux — qui sont ensuite traitées par une IA : elle évalue leur originalité, vectorise les données, en vérifie l'exactitude et les enregistre on-chain.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
AION/USDT
Altar of Creativity
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (AION)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
AION/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (AION)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...