Niin kauan kuin olet rekisteröitynyt MEXC-käyttäjä ja sinulla on vakuusvaroja spot-tililläsi, voit jatkaa lainan ottamista.
Järjestelmä laskee korkoa päivittäin ja veloittaa sen lainan todellisen keston perusteella, jolloin alle 1 päivää lasketaan 1 päiväksi. Huomautus: Korko lasketaan lainanottohetkellä näkyvän korkoprosentin perusteella. Kaava: Korko = lainattu summa × päivittäinen korkoprosentti.
Osittaista takaisinmaksua ei tueta. Ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollistavien varojen osalta katso lisätietoja nimenomaisista säännöistä.
Luototusaste (LTV) on jäljellä olevien varojen arvon suhde vakuuden arvoon. Tarkka laskentakaava on seuraava:
LTV = maksamaton pääoma ja korko-/vakuussumma
Maksamaton pääoma ja korko = (maksamaton pääoma + maksamaton korko + maksamaton viivästyskorko)