Usein kysytyt kysymykset (UKK)
Q1. Mitkä ovat MEXC-lainojen vaatimukset?

Niin kauan kuin olet rekisteröitynyt MEXC-käyttäjä ja sinulla on vakuusvaroja spot-tililläsi, voit jatkaa lainan ottamista.

Q2. Miten korko lasketaan?

Järjestelmä laskee korkoa päivittäin ja veloittaa sen lainan todellisen keston perusteella, jolloin alle 1 päivää lasketaan 1 päiväksi. Huomautus: Korko lasketaan lainanottohetkellä näkyvän korkoprosentin perusteella. Kaava: Korko = lainattu summa × päivittäinen korkoprosentti.

Q3. Onko mahdollista tehdä suorittaa koko tai osittainen takaisinmaksu ennenaikaisesti?

Osittaista takaisinmaksua ei tueta. Ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollistavien varojen osalta katso lisätietoja nimenomaisista säännöistä.

Q4. Mikä on luototusaste (LTV)?

Luototusaste (LTV) on jäljellä olevien varojen arvon suhde vakuuden arvoon. Tarkka laskentakaava on seuraava:
LTV = maksamaton pääoma ja korko-/vakuussumma
Maksamaton pääoma ja korko = (maksamaton pääoma + maksamaton korko + maksamaton viivästyskorko)