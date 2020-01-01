Mitä meemivaluutat ovat?

Meemivaluutat ovat ikään kuin kryptovaluuttamaailman viihdettä. Internetkulttuurista, vitseistä ja meemeistä syntyneinä ne alkavat usein leikkisinä, vaatimattomina rahakkeina, jotka ovat saaneet vaikutteita melkein mistä tahansa. Esimerkiksi viraalisesta koirakuvasta tuli DOGE , kuumin meemivaluutta, ja lisäksi niihin lukeutuu trendikkäitä internetmeemejä, kuten CHILLGUY

Huolimatta koomisista juuristaan meemivaluutat ovat kuuluisia hintavaihteluistaan ja tarjoamastaan jännityksestä. Vaikka ne eivät ehkä tarjoa samaa hyötyä tai pitkän aikavälin visiota kuin vakiintuneet kryptovaluutat, kuten BTC, niiden vetovoima piilee yhteisössä ja niiden tarjoamassa villissä kyydissä. Olitpa täällä meemien takia tai hypätäksesi seuraavan suuren jutun kyytiin, meemivaluutat ovat hauska ja arvaamaton osa kryptomaailmaa.