Lisätietoja CHILLGUY-rahakkeesta

CHILLGUY-rahakkeen hintatiedot

CHILLGUY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CHILLGUY-rahakkeen tokenomiikka

CHILLGUY-rahakkeen hintaennuste

CHILLGUY-rahakkeen historia

CHILLGUY-osto-opas

CHILLGUY/fiat-valuuttamuunnin

CHILLGUY-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Just a chill guy-logo

Just a chill guy – hinta (CHILLGUY)

1CHILLGUY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04556
$0.04556$0.04556
-0.74%1D
USD
Reaaliaikainen Just a chill guy (CHILLGUY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:43:48 (UTC+8)

Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04502
$ 0.04502$ 0.04502
24 h:n matalin
$ 0.0514
$ 0.0514$ 0.0514
24 h:n korkein

$ 0.04502
$ 0.04502$ 0.04502

$ 0.0514
$ 0.0514$ 0.0514

$ 0.6651465939998281
$ 0.6651465939998281$ 0.6651465939998281

$ 0.01784659462823309
$ 0.01784659462823309$ 0.01784659462823309

+1.06%

-0.74%

-11.18%

-11.18%

Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04556. Viimeisen 24 tunnin aikana CHILLGUY on vaihdellut alimmillaan $ 0.04502 ja korkeimmillaan $ 0.0514 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHILLGUY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6651465939998281, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01784659462823309.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHILLGUY on muuttunut +1.06% viimeisen tunnin aikana, -0.74% 24 tunnin aikana ja -11.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen markkinatiedot

No.583

$ 45.56M
$ 45.56M$ 45.56M

$ 110.14K
$ 110.14K$ 110.14K

$ 45.56M
$ 45.56M$ 45.56M

999.95M
999.95M 999.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,951,433.836359
999,951,433.836359 999,951,433.836359

99.99%

SOL

Just a chill guy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 110.14K. CHILLGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999951433.836359. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.56M.

Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Just a chill guy-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0003397-0.74%
30 päivää$ -0.03196-41.23%
60 päivää$ +0.00499+12.29%
90 päivää$ -0.05088-52.76%
Just a chill guy-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CHILLGUY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0003397 (-0.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Just a chill guy 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.03196 (-41.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Just a chill guy-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CHILLGUY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00499 (+12.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Just a chill guy-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.05088 (-52.76%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Just a chill guy (CHILLGUY)?

Tarkista Just a chill guy-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Just a chill guy (CHILLGUY)

Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain.

Just a chill guy on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Just a chill guy-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CHILLGUY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Just a chill guy-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Just a chill guy-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Just a chill guy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Just a chill guy (CHILLGUY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Just a chill guy (CHILLGUY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Just a chill guy-rahakkeelle.

Tarkista Just a chill guy-rahakkeen hintaennuste nyt!

Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen tokenomiikka

Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHILLGUY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Just a chill guy (CHILLGUY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Just a chill guy:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Just a chill guy MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CHILLGUY paikallisiin valuuttoihin

1 Just a chill guy(CHILLGUY) - VND
1,198.9114
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - AUD
A$0.070618
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - GBP
0.0337144
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - EUR
0.0391816
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - USD
$0.04556
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - MYR
RM0.1922632
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - TRY
1.8647708
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - JPY
¥6.74288
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - ARS
ARS$59.8685736
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - RUB
3.6707692
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - INR
3.977388
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - IDR
Rp746.8851264
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - KRW
63.8095136
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - PHP
2.6046652
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - EGP
￡E.2.2092044
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - BRL
R$0.2492132
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - CAD
C$0.0628728
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - BDT
5.5410072
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - NGN
69.9842604
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - COP
$183.70931
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - ZAR
R.0.8077788
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - UAH
1.8761608
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - VES
Bs6.24172
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - CLP
$44.1932
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - PKR
Rs12.8442752
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - KZT
24.4812104
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - THB
฿1.4879896
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - TWD
NT$1.3900356
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - AED
د.إ0.1672052
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - CHF
Fr0.036448
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - HKD
HK$0.3558236
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - AMD
֏17.435812
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - MAD
.د.م0.4104956
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - MXN
$0.85425
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - SAR
ريال0.17085
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - PLN
0.1667496
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - RON
лв0.198186
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - SEK
kr0.4378316
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - BGN
лв0.0765408
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - HUF
Ft15.5546396
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - CZK
0.9640496
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - KWD
د.ك0.0138958
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - ILS
0.1553596
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - AOA
Kz41.7598404
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - BHD
.د.ب0.01717612
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - BMD
$0.04556
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - DKK
kr0.2924952
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - HNL
L1.1977724
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - MUR
2.0834588
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - NAD
$0.8050452
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - NOK
kr0.4633452
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - NZD
$0.0779076
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - PAB
B/.0.04556
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - PGK
K0.1886184
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - QAR
ر.ق0.1658384
1 Just a chill guy(CHILLGUY) - RSD
дин.4.5956372

Just a chill guy-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Just a chill guy toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Just a chill guy-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Just a chill guy”

Paljonko Just a chill guy (CHILLGUY) on arvoltaan tänään?
CHILLGUY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04556 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHILLGUY-USD-parin nykyinen hinta?
CHILLGUY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04556. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Just a chill guy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHILLGUY markkina-arvo on $ 45.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHILLGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHILLGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M USD.
Mikä oli CHILLGUY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHILLGUY saavutti ATH-hinnaksi 0.6651465939998281 USD.
Mikä oli CHILLGUY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHILLGUY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01784659462823309 USD.
Mikä on CHILLGUY-rahakkeen treidausvolyymi?
CHILLGUY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 110.14K USD.
Nouseeko CHILLGUY tänä vuonna korkeammalle?
CHILLGUY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHILLGUY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:43:48 (UTC+8)

Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CHILLGUY-USD-laskin

Summa

CHILLGUY
CHILLGUY
USD
USD

1 CHILLGUY = 0.04556 USD

Treidaa CHILLGUY-rahaketta

CHILLGUYUSDT
$0.04556
$0.04556$0.04556
-0.80%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu