Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04502
$ 0.04502
24 h:n matalin
$ 0.0514
$ 0.0514
24 h:n korkein
$ 0.04502
$ 0.04502
$ 0.0514
$ 0.0514
$ 0.6651465939998281
$ 0.6651465939998281
$ 0.01784659462823309
$ 0.01784659462823309
+1.06%
-0.74%
-11.18%
-11.18%
Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04556. Viimeisen 24 tunnin aikana CHILLGUY on vaihdellut alimmillaan $ 0.04502 ja korkeimmillaan $ 0.0514 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHILLGUY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6651465939998281, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01784659462823309.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CHILLGUY on muuttunut +1.06% viimeisen tunnin aikana, -0.74% 24 tunnin aikana ja -11.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen markkinatiedot
No.583
$ 45.56M
$ 45.56M
$ 110.14K
$ 110.14K
$ 45.56M
$ 45.56M
999.95M
999.95M
1,000,000,000
1,000,000,000
999,951,433.836359
999,951,433.836359
99.99%
SOL
Just a chill guy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 110.14K. CHILLGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999951433.836359. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.56M.
Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Just a chill guy-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0003397
-0.74%
30 päivää
$ -0.03196
-41.23%
60 päivää
$ +0.00499
+12.29%
90 päivää
$ -0.05088
-52.76%
Just a chill guy-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CHILLGUY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0003397 (-0.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Just a chill guy 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.03196 (-41.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Just a chill guy-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CHILLGUY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00499 (+12.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Just a chill guy-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.05088 (-52.76%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Just a chill guy (CHILLGUY)?
Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain.
Just a chill guy on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Just a chill guy-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista CHILLGUY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Just a chill guy-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Just a chill guy-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Just a chill guy-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Just a chill guy (CHILLGUY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Just a chill guy (CHILLGUY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Just a chill guy-rahakkeelle.
Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen tokenomiikka
Just a chill guy (CHILLGUY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHILLGUY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Just a chill guy (CHILLGUY) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Just a chill guy:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Just a chill guy MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.