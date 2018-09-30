USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

NimiUSDC

SijoitusNo.7

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.019%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)8.38%

Kierrossa oleva tarjonta72,561,507,452.67697

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta72,561,507,452.67697

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2018-09-30 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen1 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta2.349556378332484,2021-11-16

Alin hinta0.8774,2023-03-11

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

