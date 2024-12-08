SUPRA

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

NimiSUPRA

SijoitusNo.572

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%

Kierrossa oleva tarjonta17,991,362,104.80567

Enimmäistarjonta100,000,000,000

Kokonaistarjonta80,287,986,416.03618

Kierrossa oleva määrä0.1799%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.07345197583389378,2024-12-08

Alin hinta0.001910422229242526,2025-07-06

Julkinen lohkoketjuSUPRA

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

SUPRA/USDC
Supra
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (SUPRA)
--
24 h:n summa (USDC)
--
SUPRA/USDC
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (SUPRA)
--
24 h:n summa (USDC)
--
