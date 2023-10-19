SUI

Sui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.

NimiSUI

SijoitusNo.14

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus0.0031%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)12,60%

Kierrossa oleva tarjonta3 568 833 706,3227763

Enimmäistarjonta10 000 000 000

Kokonaistarjonta10 000 000 000

Kierrossa oleva määrä0.3568%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta5.351851996195496,2025-01-06

Alin hinta0.36434978773897353,2023-10-19

Julkinen lohkoketjuSUI

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...