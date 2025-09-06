STAR

Starpower is an energy network protocol that partners with leading renewable energy devices manufacturers to aggregate solar panels/batteries/EVs/appliances into a decentralized network (“DePIN”) to address the volatility of renewable energy sources and meet the increasing energy demands of AI.

NimiSTAR

SijoitusNo.1262

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)14.69%

Kierrossa oleva tarjonta184,200,000

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.1842%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.04532617601369319,2025-09-06

Alin hinta0.038485255344686366,2025-09-07

Julkinen lohkoketjuBSC

JohdantoStarpower is an energy network protocol that partners with leading renewable energy devices manufacturers to aggregate solar panels/batteries/EVs/appliances into a decentralized network (“DePIN”) to address the volatility of renewable energy sources and meet the increasing energy demands of AI.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...