SENSO

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

NimiSENSO

SijoitusNo.2710

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.19%

Kierrossa oleva tarjonta70,269,127

Enimmäistarjonta715,280,000

Kokonaistarjonta715,280,000

Kierrossa oleva määrä0.0982%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta3.2726786257526626,2021-11-21

Alin hinta0.003325540746347669,2025-09-05

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoSensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
SENSO/USDT
SENSORIUM
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (SENSO)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
SENSO/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (SENSO)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...