RSS3

RSS3 is a next-generation feed standard that aims to support efficient and decentralized information distribution. It completes the information flow of composition, storage, distribution, and rendering by becoming the distribution layer that handles information aggregation and standardization.

NimiRSS3

SijoitusNo.699

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.24%

Kierrossa oleva tarjonta824,651,025.0805674

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,019,067,692.4762052

Kierrossa oleva määrä0.8246%

Julkaisupäivämäärä2022-02-12 20:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.7252800014410093,2022-02-15

Alin hinta0.03500157405928747,2025-04-07

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

