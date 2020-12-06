NCT

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

SijoitusNo.638

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.02%

Kierrossa oleva tarjonta1,885,500,782

Enimmäistarjonta1,885,913,076

Kokonaistarjonta1,885,913,076

Kierrossa oleva määrä0.9997%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.1734247951164937,2022-01-14

Alin hinta0.00062294,2020-12-06

Julkinen lohkoketjuETH

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

