MAJOR

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

NimiMAJOR

SijoitusNo.1040

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.63%

Kierrossa oleva tarjonta83,349,868

Enimmäistarjonta99,999,999

Kokonaistarjonta99,999,999

Kierrossa oleva määrä0.8334%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta36.74652684233143,2024-11-27

Alin hinta0.09929041572096678,2025-03-11

Julkinen lohkoketjuTONCOIN

JohdantoTotal Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

