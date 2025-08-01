IDOL

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

NimiIDOL

SijoitusNo.727

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)3.64%

Kierrossa oleva tarjonta902,400,000

Enimmäistarjonta4,800,000,000

Kokonaistarjonta4,800,000,000

Kierrossa oleva määrä0.188%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.04187726181490255,2025-09-04

Alin hinta0.010319240493670556,2025-08-01

Julkinen lohkoketjuBSC

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...