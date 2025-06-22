HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

SijoitusNo.551

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)9.56%

Kierrossa oleva tarjonta175,200,000

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta802,666,667

Kierrossa oleva määrä0.1752%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.6897741857472838,2025-07-25

Alin hinta0.08699760525884112,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuETH

