GALAXIS

Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform.

NimiGALAXIS

SijoitusNo.2255

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta3,212,412,601

Enimmäistarjonta10,000,000,000

Kokonaistarjonta7,395,876,522

Kierrossa oleva määrä0.3212%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.019619025587260756,2024-05-25

Alin hinta0.000198971622350331,2025-08-29

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoGalaxis is a no-code community monetization and engagement platform.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

GALAXIS/USDT
Galaxis
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (GALAXIS)
--
24 h:n summa (USDT)
--
