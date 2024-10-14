DEEP

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

NimiDEEP

SijoitusNo.121

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.21%

Kierrossa oleva tarjonta3,523,000,000

Enimmäistarjonta10,000,000,000

Kokonaistarjonta10,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.3523%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.34355096308425953,2025-01-19

Alin hinta0.010748527064621403,2024-10-14

Julkinen lohkoketjuSUI

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...