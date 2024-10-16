DBR

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

SijoitusNo.619

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.27%

Kierrossa oleva tarjonta1,924,684,519

Enimmäistarjonta10,000,000,000

Kokonaistarjonta10,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.1924%

Julkaisupäivämäärä2024-10-16 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.05499267372684524,2024-12-21

Alin hinta0.013264730640477866,2025-06-13

Julkinen lohkoketjuSOL

Sektori

Sosiaalinen media

