Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.
SijoitusNo.1562
Markkina-arvo$0.00
Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00
Markkinaosuus%
Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%
Kierrossa oleva tarjonta974,999,995.64
Enimmäistarjonta1,000,000,000
Kokonaistarjonta1,000,000,000
Kierrossa oleva määrä0.9749%
Julkaisupäivämäärä2018-12-01 00:00:00
Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--
Kaikkien aikojen korkein hinta0.676306,2021-04-04
Alin hinta0.002898288580552685,2023-06-12
Julkinen lohkoketjuETH
