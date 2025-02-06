BERA

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

NimiBERA

SijoitusNo.160

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)30.69%

Kierrossa oleva tarjonta125,525,027.0360945

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta508,045,027.0360945

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta14.993392867128291,2025-02-06

Alin hinta1,2025-02-06

Julkinen lohkoketjuBERACHAIN

JohdantoBerachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

