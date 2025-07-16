نحوه تغییر پارامتر های سفارش اسپات

موفقیتآمیز بودن تغییر پارامترهای سفارش، سفارش اصلی لغو شده و سیستم یک سفارش جدید ایجاد میکند. در حال حاضر، این قابلیت فقط برای سفارشهای لیمیت در معاملات اسپات قابل استفاده است.









1. در پایین صفحه معاملات اسپات، بخش «سفارشهای باز» را مشاهده میکنید. روی آیکون مداد برای سفارشی که میخواهید تغییر دهید کلیک کنید.









2. قیمت و مقدار جدید را در پنجره پاپآپ وارد کنید و سپس روی [تأیید] کلیک کنید.









1.در صفحه اصلی اپلیکیشن MEXC، روی [معامله] ضربه بزنید و به بخش «سفارشهای باز» در پایین بروید. روی آیکون مداد کنار سفارش ضربه بزنید.





2. قیمت و مقدار جدید را در پنجره پاپآپ وارد کرده و سپس روی [تأیید] ضربه بزنید.







