نحوه تغییر پارامتر های سفارش اسپات

موفقیتآمیز بودن تغییر پارامترهای سفارش، سفارش اصلی لغو شده و سیستم یک سفارش جدید ایجاد میکند. در حال حاضر، این قابلیت فقط برای سفارشهای لیمیت در معاملات اسپات قابل استفاده است.


نحوه تغییر پارامترهای سفارش در وبسایت


1. در پایین صفحه معاملات اسپات، بخش «سفارشهای باز» را مشاهده میکنید. روی آیکون مداد برای سفارشی که میخواهید تغییر دهید کلیک کنید.


2. قیمت و مقدار جدید را در پنجره پاپآپ وارد کنید و سپس روی [تأیید] کلیک کنید.


نحوه تغییر پارامترهای سفارش در اپلیکیشن

1.در صفحه اصلی اپلیکیشن MEXC، روی [معامله] ضربه بزنید و به بخش «سفارشهای باز» در پایین بروید. روی آیکون مداد کنار سفارش ضربه بزنید.

2. قیمت و مقدار جدید را در پنجره پاپآپ وارد کرده و سپس روی [تأیید] ضربه بزنید.


سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، قانونی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیدهد و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. MEXC Learn صرفاً جهت اطلاعرسانی است و هیچگونه مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک کرده و با احتیاط سرمایهگذاری کنید. تمامی فعالیتهای سرمایهگذاری کاربران بر اساس تصمیمات مستقل خودشان انجام میشود.


