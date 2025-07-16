شبکه Bluwhale Network (BLUAI): ادغام هوش مصنوعی و بلاک چین، توانمندسازی اطلاعات شخصی کاربران

شبکه Bluwhale Network (BLUAI) یک پروژه نوآورانه است که هوش مصنوعی و فناوری بلاک چین را با هم ترکیب میکند و برای کنترل بیشتر کاربران بر روی دادههای شخصی طراحی شده است. این پلتفرم به صورت غیرمتمرکز عمل می کند و به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا اطلاعات خود را مدیریت کنند و در عین حال در اکوسیستم پاداش دریافت کنند. شبکه Bluwhale به عنوان بخشی از تلاشهای خود برای گسترش پایگاه کاربر خود، رویداد ایردراپ را اجرا میکند و به شرکتکنندگان این فرصت را میدهد تا توکن های BLUAI را به دست آورند و با جامعه رو به رشد تعامل کنند.









1.1 کنترل غیرمتمرکز دادهها شبکه Bluwhale به کاربران خود فرصتی بی نظیر می دهد تا کنترل کامل بر داده های شخصی خود داشته باشند. برخلاف پلتفرم های سنتی مانند فیس بوک و آمازون که داده های کاربران را جمعآوری کرده و از آن بهره برداری مالی میکنند، Bluwhale از یک مدل غیرمتمرکز پیشرفته بهره میبرد که مالکیت داده ها را به خود کاربران باز میگرداند. در این اکوسیستم نوین، شرکت کنندگان میتوانند به راحتی تصمیم بگیرند که داده های خود را با چه کسانی به اشتراک بگذارند و در ازای این مشارکت، توکنهای BLUAI بهعنوان پاداش دریافت کنند.





1.2 پشتیبانی چند زنجیرهای شبکه Bluwhale با بهره گیری از معماری چند زنجیره ای، این امکان را فراهم میآورد که داده ها بهطور یکپارچه و بدون مشکل میان زنجیره های مختلف بلاک چین جابجا شوند. این طراحی پیشرفته نهتنها انعطاف پذیری بینظیری را برای پلتفرم به ارمغان میآورد، بلکه سازگاری و تعامل بهینه میان برنامه های بلاک چینی مختلف را نیز تضمین می کند. در نتیجه، پتانسیل و کارایی اکوسیستم Bluwhale بهطور چشمگیری گسترش مییابد و فرصت های جدیدی برای کاربران فراهم می آید.





1.3 سیستم پاداش هوشمند شبکه Bluwhale با سیستم پاداش هوشمند خود، محیطی پویا و انگیزشی را برای کاربران ایجاد می کند. کاربران میتوانند با انجام فعالیتهایی همچون بررسی روزانه، اشتراک گذاری مقالات و معرفی دوستان خود، امتیاز BLUAI کسب کنند. هرچه کاربران بیشتر در این اکوسیستم فعال باشند، به پاداش های بیشتری در قالب توکن های BLUAI دست می یابند و این امر باعث ایجاد انگیزه برای مشارکت مداوم و رشد شبکه میشود.





1.4 فناوری اثبات دانش صفر (ZKP) برای تأمین امنیت و حریم خصوصی دادههای کاربران، شبکه Bluwhale از فناوری نوین اثبات دانش صفر (ZKP) بهره میبرد. این فناوری به کاربران این امکان را میدهد تا بدون افشای هویت خود، دادههای انتخابی را بهصورت ایمن و محرمانه به اشتراک بگذارند. این رویکرد پیشرفته نهتنها قابلیتهای حفاظت از حریم خصوصی پلتفرم را بهشدت تقویت میکند، بلکه به کاربران اطمینان خاطر میدهد که تعاملات آنها در این اکوسیستم همواره با بالاترین سطح امنیت انجام میشود.









شبکه Bluwhale به طور منظم میزبان رویدادهای ایردراپ با هدف تشویق مشارکت جامعه و افزایش دید پروژه است. از طریق این ایردراپها، کاربران میتوانند توکن های BLUAI را کسب کنند، که باعث رشد بیشتر پلتفرم و تعامل کاربر میشود. کاربران می توانند در رویدادهای جوایز واریزی/معاملاتی BLUAI در پلتفرم BLUAI و وب سایت رسمی MEXC شرکت کنند. با انجام وظایف، کاربران می توانند امتیاز رتبه بندی BLUAI را کسب کنند و جوایز سخاوتمندانه ای را دریافت کنند.

در چند مرحله ساده، کاربران نه تنها به توسعه پروژه کمک می کنند، بلکه این فرصت را نیز دارند که جوایز قابل توجهی در ایردراپ کسب کنند.





توکنومیک شبکه Bluwhale بهگونهای طراحی شده است که تضمینکننده پایداری و رشد طولانیمدت پروژه باشد. مجموع عرضه توکنهای BLUAI به 10 میلیارد عدد محدود شده است و توزیع این توکنها با دقت و استراتژی مشخصی انجام میشود تا تمامی اجزای اکوسیستم از جمله توسعه، مشارکت کاربران و تضمین امنیت شبکه بهطور موثر پشتیبانی شود. ساختار توزیع به شرح زیر است:





پشتیبانی از گره (25%) : این بخش از توکنها به پشتیبانی از عملیات گرهها اختصاص یافته است.

تیم توسعه (21%) : این بخش از توکنها به تیم توسعه اختصاص دارد تا بودجه لازم برای پیشبرد و بهبود مستمر پروژه فراهم شود.

سرمایهگذاران (20%) : برای جذب و پشتیبانی از سرمایهگذاران و تأمین سرمایه لازم برای پروژه، 20% از توکنها به این گروه اختصاص یافته است.

و DAO/بازاریابی (18%) : برای حمایت از فعالیت های جامعه و ترویج بازاریابی، 18% از توکنها به مشوقهای جامعه و برنامههای بازاریابی اختصاص دارد.

ایردراپ (6%) : 6% از توکنها برای ایردراپ به کاربران جامعه اختصاص دارد تا مشارکت بیشتر در اکوسیستم Bluwhale را تشویق کند و به گسترش شبکه کمک نماید.

پشتیبانی نقدینگی بازار (2%) : بهمنظور تضمین نقدینگی بازار و تسهیل خرید و فروش توکنها در صرافیها و سایر پلتفرمها، 2% از توکنها برای این منظور تخصیص داده شده است.

رهبران کلیدی KOL نظرات (1%): برای تشویق تأثیرگذاران و رهبران نظرات (KOLs) به ترویج و معرفی پروژه، 1% از توکنها به این افراد تخصیص داده میشود.





توکن های BLUAI تنها بهعنوان وسیله ای برای انجام تراکنش ها در درون پلتفرم مورد استفاده قرار نمیگیرند، بلکه می توانند برای مشارکت در نگهداری شبکه از طریق عملیات گرهها و کسب پاداش های مربوطه نیز استفاده شوند. این امر علاوه بر تقویت امنیت شبکه، به افزایش مشارکت و تعامل بیشتر در اکوسیستم کمک میکند.









موفقیت شبکه Bluwhale توسط تیم فنی قوی آن هدایت می شود. اعضای تیم تجربه گسترده ای در زمینه هوش مصنوعی و بلاک چین، با طیف وسیعی از پیشینه های صنعتی دارند. به عنوان مثال، هان جین، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران تیم، دارای سابقه تحصیلی از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است و با چندین شرکت فورچون 500 کار کرده است و در توسعه چندین پروژه مرتبط با بلاک چین و هوش مصنوعی مشارکت داشته است. علاوه بر این، شبکه Bluwhale از چندین سرمایه گذار و شریک استراتژیک، از جمله سرمایه گذاری از موسسات معروف مانند SBI Ven Capital، Cardano، و Animoca Brands Japan پشتیبانی دریافت کرده است.









با ظهور عصر Web3، شبکه Bluwhale پتانسیل رشد بسیار زیادی را نشان می دهد. شبکه Bluwhale علاوه بر تمرکز بر حفاظت از حریم خصوصی دادههای شخصی و مکانیسمهای پاداش، قصد دارد اکوسیستم خود را گسترش دهد تا زمینههای مختلفی مانند بازی، DeFi و شبکههای اجتماعی را در بر بگیرد. هدف این پلتفرم از طریق سیستم پاداش هوشمند و فناوری پیشرفته هوش مصنوعی، کمک به کاربران برای استفاده از فرصتها و ارزشهای بیشتر در دنیای غیرمتمرکز است. Bluwhale Network به تدریج در حال ایجاد یک اکوسیستم داده بین پلتفرم و متقابل است که به کاربران امکان می دهد بدون نگرانی در مورد مسائل مربوط به حریم خصوصی داده ها به طور یکپارچه و ایمن بین برنامه های غیرمتمرکز مختلف (dApps) جابجا شوند. در آینده، شبکه Bluwhale قصد دارد به یک پلتفرم کلیدی در عصر Web3 تبدیل شود و به اشتراک گذاری عادلانه و توسعه نوآورانه داده ها را ترویج دهد.









پروژه Bluwhale Network (BLUAI) پروژه ای با پتانسیل مخرب است که هوش مصنوعی و فناوری بلاک چین را برای محافظت از حریم خصوصی کاربر ترکیب می کند و در عین حال مزایای پایداری را برای اعضای جامعه از طریق سیستم پاداش منحصر به فرد خود ارائه می دهد. با پیشرفت رویداد ایردراپ، کاربران بیشتری این فرصت را خواهند داشت که به این اکوسیستم غیرمتمرکز بپیوندند و در سود اقتصاد داده سهیم شوند. اگر به روند توسعه بلاک چین و هوش مصنوعی علاقه دارید، شبکه Bluwhale بدون شک پروژه ای است که ارزش تماشا و مشارکت در آن را دارد.





