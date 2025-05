TRUU

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

نامTRUU

رتبهNo.3329

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0.00%

تامین گردش0

حداکثر عرضه0

عرضه کل100,000,000,000

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.004114185690751992,2025-05-25

کمترین قیمت0.000458630071505494,2025-02-10

بلاک چین عمومیETH

بخش

رسانه های اجتماعی

