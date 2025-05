SONORUS

Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded.

نامSONORUS

رتبهNo.4108

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0.00%

تامین گردش0

حداکثر عرضه0

عرضه کل1,000,000,000

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.34291622576636194,2024-03-17

کمترین قیمت0.001522365158981635,2025-05-21

بلاک چین عمومیBSC

