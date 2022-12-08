KLEVA

Kleva AI یک پلتفرم DeFAI (دیفای مبتنی بر هوش مصنوعی) است که به کاربران این امکان را می‌دهد بدون نیاز به دانش تخصصی دیفای، از طریق عوامل هوش مصنوعی (AI Agents) بازدهی کسب کنند. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد تا از دارایی‌های ملموس و ناملموس خود، از جمله تأثیر اجتماعی، از طریق استراتژی‌های مالی خودکار بهره‌برداری کنند.ماموریت این پروژه: «استفاده هوشمندانه از دارایی‌های (نامرئی) شما».

نامKLEVA

رتبهNo.1576

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0.04%

تامین گردش68,919,558.48180266

حداکثر عرضه0

عرضه کل68,919,558.48180266

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.4502328591384906,2024-01-18

کمترین قیمت0.015292010209863226,2022-12-08

بلاک چین عمومیKLAY

معرفیKleva AI یک پلتفرم DeFAI (دیفای مبتنی بر هوش مصنوعی) است که به کاربران این امکان را می‌دهد بدون نیاز به دانش تخصصی دیفای، از طریق عوامل هوش مصنوعی (AI Agents) بازدهی کسب کنند. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد تا از دارایی‌های ملموس و ناملموس خود، از جمله تأثیر اجتماعی، از طریق استراتژی‌های مالی خودکار بهره‌برداری کنند.ماموریت این پروژه: «استفاده هوشمندانه از دارایی‌های (نامرئی) شما».

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.

پلتفرم MEXC ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال. صرافی ارز های دیجیتال پیشرو در جهان را برای خرید، معامله و کسب ارز دیجیتال کاوش کنید. بیت کوین BTC، اتریوم ETH و بیش از 3,000 آلتکوین معامله کنید.پلتفرم MEXC ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال. صرافی ارز های دیجیتال پیشرو در جهان را برای خرید، معامله و کسب ارز دیجیتال کاوش کنید. بیت کوین BTC، اتریوم ETH و بیش از 3,000 آلتکوین معامله کنید.
جستجو
علاقه‌ مندی‌ ها
KLEVA/USDT
Kleva
----
--
بالاترین قیمت در 24 ساعت
--
کمترین قیمت در 24 ساعت
--
حجم 24 ساعته (KLEVA)
--
مقدار گردش 24 ساعته (USDT)
--
نمودار
اطلاعات
دفتر سفارشات
معاملات بازار
دفتر سفارشات
معاملات بازار
دفتر سفارشات
معاملات بازار
معاملات بازار
بازارهای اسپات
سفارشات باز（0）
تاریخچه سفارش
تاریخچه معامله
پوزیشن‌ های باز (0)
پلتفرم MEXC ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال. صرافی ارز های دیجیتال پیشرو در جهان را برای خرید، معامله و کسب ارز دیجیتال کاوش کنید. بیت کوین BTC، اتریوم ETH و بیش از 3,000 آلتکوین معامله کنید.پلتفرم MEXC ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال. صرافی ارز های دیجیتال پیشرو در جهان را برای خرید، معامله و کسب ارز دیجیتال کاوش کنید. بیت کوین BTC، اتریوم ETH و بیش از 3,000 آلتکوین معامله کنید.
KLEVA/USDT
--
--
‎--
بالاترین قیمت در 24 ساعت
--
کمترین قیمت در 24 ساعت
--
حجم 24 ساعته (KLEVA)
--
مقدار گردش 24 ساعته (USDT)
--
نمودار
دفتر سفارشات
معاملات بازار
اطلاعات
سفارشات باز（0）
تاریخچه سفارش
تاریخچه معامله
پوزیشن‌ های باز (0)
Loading...