Kleva AI یک پلتفرم DeFAI (دیفای مبتنی بر هوش مصنوعی) است که به کاربران این امکان را می‌دهد بدون نیاز به دانش تخصصی دیفای، از طریق عوامل هوش مصنوعی (AI Agents) بازدهی کسب کنند. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد تا از دارایی‌های ملموس و ناملموس خود، از جمله تأثیر اجتماعی، از طریق استراتژی‌های مالی خودکار بهره‌برداری کنند.ماموریت این پروژه: «استفاده هوشمندانه از دارایی‌های (نامرئی) شما».

نامKLEVA

رتبهNo.1576

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0.04%

تامین گردش68,919,558.48180266

حداکثر عرضه0

عرضه کل68,919,558.48180266

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.4502328591384906,2024-01-18

کمترین قیمت0.015292010209863226,2022-12-08

بلاک چین عمومیKLAY

