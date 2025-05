BERA

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

نامBERA

رتبهNo.155

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار0.0001%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)32.15%

تامین گردش119,661,471.0068079

حداکثر عرضه∞

عرضه کل502,181,471.0068079

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت14.993392867128291,2025-02-06

کمترین قیمت1,2025-02-06

بلاک چین عمومیBERACHAIN

معرفیBerachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.