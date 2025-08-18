Mis on Ternoa (CAPS)

Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ternoa (CAPS) kohta Kui palju on Ternoa (CAPS) tänapäeval väärt? Reaalajas CAPS hind USD on 0.00135613 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CAPS/USD hind? $ 0.00135613 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CAPS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ternoa turukapitalisatsioon? CAPS turukapitalisatsioon on $ 2.48M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CAPS ringlev varu? CAPS ringlev varu on 1.83B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAPS (ATH) hind? CAPS saavutab ATH hinna summas 0.227823 USD . Mis oli kõigi aegade CAPS madalaim (ATL) hind? CAPS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CAPS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CAPS kauplemismaht on -- USD . Kas CAPS sel aastal kõrgemale ka suundub? CAPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAPS hinna ennustust

