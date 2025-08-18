Ternoa hind (CAPS)
-0.27%
-0.86%
-3.79%
-3.79%
Ternoa (CAPS) reaalajas hind on $0.00135613. Viimase 24 tunni jooksul CAPS kaubeldud madalaim $ 0.00135137 ja kõrgeim $ 0.00140631 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAPSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.227823 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CAPS muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel -3.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ternoa praegune turukapitalisatsioon on $ 2.48M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CAPS ringlev varu on 1.83B, mille koguvaru on 2495986190.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.38M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Ternoa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ternoa ja USD hinnamuutus $ -0.0002911647.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ternoa ja USD hinnamuutus $ +0.0003951884.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ternoa ja USD hinnamuutus $ -0.0001384748768973118.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.86%
|30 päeva
|$ -0.0002911647
|-21.47%
|60 päeva
|$ +0.0003951884
|+29.14%
|90 päeva
|$ -0.0001384748768973118
|-9.26%
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.
