$GENESIS pays homage to the very first step in the cryptocurrency revolution—the genesis block of Bitcoin, mined by Satoshi Nakamoto in 2009. As a memecoin, $GENESIS serves as a nostalgic and celebratory tribute to the origins of decentralized finance. With the message “Chancellor on brink of second bailout for banks” embedded forever in the blockchain, the genesis block symbolizes a pivotal moment in history: the birth of a system that challenges traditional financial norms. $GENESIS encapsulates this spirit of innovation, resilience, and rebellion, providing a platform for crypto enthusiasts to connect with the roots of the blockchain movement. Beyond its historical inspiration, $GENESIS embodies the playful and creative ethos of the meme economy. Featuring vibrant imagery of the genesis block and Satoshi’s legendary pseudonym, the token invites users to celebrate not just the past but the ongoing evolution of blockchain technology. With its lighthearted yet meaningful branding, $GENESIS aims to spark conversation, laughter, and reflection, reminding the crypto community that while the journey started with one block, the possibilities are infinite. Whether you’re a die-hard Bitcoin maximalist or simply a fan of crypto culture, $GENESIS offers a unique way to honor the foundation while looking toward the future.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GENESIS (GENESIS) kohta Kui palju on GENESIS (GENESIS) tänapäeval väärt? Reaalajas GENESIS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GENESIS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GENESIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GENESIS turukapitalisatsioon? GENESIS turukapitalisatsioon on $ 11.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GENESIS ringlev varu? GENESIS ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GENESIS (ATH) hind? GENESIS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GENESIS madalaim (ATL) hind? GENESIS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GENESIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GENESIS kauplemismaht on -- USD . Kas GENESIS sel aastal kõrgemale ka suundub? GENESIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GENESIS hinna ennustust

