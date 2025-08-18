Rohkem infot BOG

Bog hind (BOG)

1 BOG/USD reaalajas hind:

--
----
-3.70%1D
USD
Bog (BOG) reaalajas hinnagraafik
Bog (BOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.70%

+0.61%

+0.61%

Bog (BOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOG muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.70% 24 tunni vältel +0.61% viimase 7 päeva jooksul.

Bog (BOG) – turuteave

$ 157.61K
$ 157.61K$ 157.61K

--
----

$ 157.61K
$ 157.61K$ 157.61K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Bog praegune turukapitalisatsioon on $ 157.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOG ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 157.61K.

Bog (BOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.70%
30 päeva$ 0+42.77%
60 päeva$ 0+221.64%
90 päeva$ 0--

Mis on Bog (BOG)

BOG is a meme token on the Ethereum Blockchain, featuring an anthropomorphic frog character inspired by Matt Furie's very first frog drawing. This initial creation sparked his love for illustrating frogs, leading to iconic characters like Pepe from Boys Club and Hoppy from Night Rider. BOG aims to honor and highlight the origins of these characters, while embracing the vibrant meme culture that made them famous.

Ametlik veebisait

Bog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bog (BOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bog (BOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bog hinna ennustust kohe!

BOG kohalike valuutade suhtes

Bog (BOG) tokenoomika

Bog (BOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bog (BOG) kohta

Kui palju on Bog (BOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOG/USD hind?
Praegune hind BOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bog turukapitalisatsioon?
BOG turukapitalisatsioon on $ 157.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOG ringlev varu?
BOG ringlev varu on 420.69T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOG (ATH) hind?
BOG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BOG madalaim (ATL) hind?
BOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOG kauplemismaht on -- USD.
Kas BOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOG hinna ennustust.
