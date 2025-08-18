Mis on bane ($BANE)

bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse bane ($BANE) allikas Ametlik veebisait

bane hinna ennustus (USD)

Kui palju on bane ($BANE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie bane ($BANE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida bane nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake bane hinna ennustust kohe!

$BANE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

bane ($BANE) tokenoomika

bane ($BANE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BANE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bane ($BANE) kohta Kui palju on bane ($BANE) tänapäeval väärt? Reaalajas $BANE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $BANE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $BANE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on bane turukapitalisatsioon? $BANE turukapitalisatsioon on $ 23.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $BANE ringlev varu? $BANE ringlev varu on 999.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BANE (ATH) hind? $BANE saavutab ATH hinna summas 0.00103846 USD . Mis oli kõigi aegade $BANE madalaim (ATL) hind? $BANE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $BANE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $BANE kauplemismaht on -- USD . Kas $BANE sel aastal kõrgemale ka suundub? $BANE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BANE hinna ennustust

bane ($BANE) Olulised valdkonna uudised