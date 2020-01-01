Mis on meme mündid?

Meme mündid on nagu krüptoraha maailma meelelahutus. Need on sündinud internetikultuurist, naljadest ja meemidest ning saavad sageli alguse mängulistest tagasihoidlikest tokenitest, nende inspiratsiooniallikaks võib olla mis iganes. Näiteks sai plahvatuslikult levivast koerapildist DOGE , kuumim memecoin, aga ka trendikaid internetimeeme, nagu CHILLGUY

Vaatamata oma koomilistele juurtele on meme mündid kuulsad oma hinnakõikumiste ja põnevuse poolest. Kuigi nad ei pruugi pakkuda sama kasulikkust või pikaajalist visiooni kui väljakujunenud krüptorahad, nagu näiteks BTC, seisneb nende atraktiivsus kogukonnas ja nende pakutavas metsikus teekonnas. Olenemata sellest, kas olete siin meemide pärast või järgmise suure asja pärast, meme mündid on lõbus ja ettearvamatu osa krüptomaastikust.