Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption.

KohtNo.1121

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.71%

Ringlev varu187,769,676.040833

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru999,997,560.207297

Ringluse määr0.1877%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.21381512670815891,2025-06-20

Madalaim hind0.022795380725593794,2024-08-05

Avalik plokiahelSOL

TutvustusZeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption.

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

