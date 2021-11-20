YGG

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

NimiYGG

KohtNo.387

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)3.78%

Ringlev varu595,236,080.3904291

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru999,716,414.322777

Ringluse määr0.5952%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim11.495791520389345,2021-11-20

Madalaim hind0.119167900856695,2023-06-10

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...