XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

KohtNo.67

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0003%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.19%

Ringlev varu17,741,784,141.199997

Maksimaalne varu0

Koguvaru38,017,361,270.85

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.19387438,2021-08-21

Madalaim hind0.000157131627911,2019-06-20

Avalik plokiahelXDC

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

