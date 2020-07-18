WNXM

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

NimiWNXM

KohtNo.9435

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)60.33%

Ringlev varu571,930.69979659

Maksimaalne varu0

Koguvaru571,930.69979659

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2020-07-18 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim134.14417963,2021-05-12

Madalaim hind7.823164130047671,2022-12-30

Avalik plokiahelETH

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...