Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

KohtNo.1468

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.03%

Ringlev varu867,221,497.977318

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru978,188,960.827318

Ringluse määr0.8672%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.21845549779906134,2024-07-22

Madalaim hind0.002104944606864166,2025-04-18

Avalik plokiahelBASE

TutvustusCommon Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...