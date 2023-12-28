WINR

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

NimiWINR

KohtNo.4692

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu910,436,702

Koguvaru518,150,658.64224267

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.14633127912041108,2023-12-28

Madalaim hind0.005103836506161984,2025-07-19

Avalik plokiahelARB

TutvustusWINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

