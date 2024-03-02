VIA

Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer.

NimiVIA

KohtNo.4128

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu100,000,000

Koguvaru98,166,563.62786978

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim2.845731432191535,2024-03-02

Madalaim hind0.013776772067403957,2025-08-03

Avalik plokiahelBSC

Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

