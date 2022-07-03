VELODROME

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

NimiVELODROME

KohtNo.599

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.38%

Ringlev varu915,202,511

Maksimaalne varu

Koguvaru2,200,943,140.6906824

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.42450570475479027,2024-12-13

Madalaim hind0.005446333086879164,2022-07-03

Avalik plokiahelOP

TutvustusVelodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
VELODROME/USDT
Velodrome Finance
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (VELODROME)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
VELODROME/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (VELODROME)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...