U

Union is the leading zk interoperability L1, functioning as a settlement and liquidity layer for protocols and asset issuers. Union is built upon two key innovations. First is consensus verification, where validators on one chain verify that consensus has been achieved among validators on another chain. Combined with this is zero-knowledge proofs, which increase security and scalability by aggregating transfers. This allows Union to exceed the throughput of existing settlement layers. Together, this means fast and cost-effective connection between protocols across any execution environment with zero trusted actors.

NimiU

KohtNo.845

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1.96%

Ringlev varu1,919,050,000

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr0.1919%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.01703780502177674,2025-09-04

Madalaim hind0.008225799921473535,2025-09-04

Avalik plokiahelETH

TutvustusUnion is the leading zk interoperability L1, functioning as a settlement and liquidity layer for protocols and asset issuers. Union is built upon two key innovations. First is consensus verification, where validators on one chain verify that consensus has been achieved among validators on another chain. Combined with this is zero-knowledge proofs, which increase security and scalability by aggregating transfers. This allows Union to exceed the throughput of existing settlement layers. Together, this means fast and cost-effective connection between protocols across any execution environment with zero trusted actors.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
U/USDT
Union
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (U)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
U/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (U)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...