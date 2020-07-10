SWAP

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

NimiSWAP

KohtNo.1214

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)%0,19

Ringlev varu99.995.164

Maksimaalne varu0

Koguvaru99.995.164,26708125

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2020-07-10 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim5.02240699,2021-04-16

Madalaim hind0.0125283595814,2020-07-13

Avalik plokiahelETH

TutvustusTrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

